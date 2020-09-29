11:27 29 Сентября 2020Политика
Москва и Минск пришли к соглашению в вопросах цены на российский газ
Россия и Белоруссия пришли к пониманию вопроса о цене на газ в 2021 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на минского посла в России Владимира Семашко.
Посол встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге. Семашко отметил, что о нюансах говорить пока не будет.
"Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус. Это будет поэтапное движение (по снижению цены – прим.). Скорее, всего, какой-то шаг будет уже с 1 января 2021 года", - рассказал посол.
Общий рынок газа, по его мнению, можно будет создать с 1 января 2022 года.