Москва и Минск пришли к соглашению в вопросах цены на российский газ

Россия и Белоруссия пришли к пониманию вопроса о цене на газ в 2021 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на минского посла в России Владимира Семашко.

Посол встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге. Семашко отметил, что о нюансах говорить пока не будет.

"Плодотворно поработали, поговорили, нашли в главных вопросах консенсус. Это будет поэтапное движение (по снижению цены – прим.). Скорее, всего, какой-то шаг будет уже с 1 января 2021 года", - рассказал посол.

Общий рынок газа, по его мнению, можно будет создать с 1 января 2022 года.