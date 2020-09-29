Евро превысил отметку в 93 рубля на Мосбирже

Курс евро побил рекорд января 2016 года. Стоимость валюты 29 сентября успела превысить отметку в 93 рубля.

На открытии торгов Мосбиржи курс евро колебался в пределах 92,51 рубля, прибавив 0,27%. Курс же доллара по отношению к российской валюте поднялся на 0,22% и составил 79,26 рубля.

Такие данные приведены на 10:00 по Москве. При этом по состоянию на 10:09 курс евро взлетел до 93,21 руб., курс доллара составил 79,87 рубля.

Рынок акций отметил взлет биржевых индексов, показывая на 10:00 по Москве увеличение индекса Мосбиржи на 0,29%, индекса РТС — на 0,26%.