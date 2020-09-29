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11:23   29 Сентября 2020
Политика

Путин назвал подлинно союзническими отношения с Белоруссией

Путин назвал подлинно союзническими отношения с Белоруссией

Президент России Владимир Путин отметил, что внешнее давление на республику является беспрецедентным. Об этом он заявил в своем видеообращении на Форуме регионов Беларуси и России.

В своем выступлении российский лидер также высказался о России и Белоруссии. Он назвал связь двух государств братской, отметив добрососедские чувства и подлинно союзнические отношения стран.

Путин записал видеообращение к участникам пленарного заседания VII Форума регионов РФ и Белоруссии. Основным вопросом на собрании станет сохранение исторического наследия Великой Отечественной войны и развитие связей двух стран.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #путин #белоруссия

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