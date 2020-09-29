Путин назвал подлинно союзническими отношения с Белоруссией

Президент России Владимир Путин отметил, что внешнее давление на республику является беспрецедентным. Об этом он заявил в своем видеообращении на Форуме регионов Беларуси и России.

В своем выступлении российский лидер также высказался о России и Белоруссии. Он назвал связь двух государств братской, отметив добрососедские чувства и подлинно союзнические отношения стран.

Путин записал видеообращение к участникам пленарного заседания VII Форума регионов РФ и Белоруссии. Основным вопросом на собрании станет сохранение исторического наследия Великой Отечественной войны и развитие связей двух стран.