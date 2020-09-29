Реакция соцсетей на третий день конфликта в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанские военные во вторник, 29 сентября, обстреляли армянскую часть в Варденисе.

«Вооруженные силы Азербайджана вели огонь по воинской части Вардениса, а также применили авиацию против позиций. Этой операции противника предшествовала дезинформация Министерства обороны Азербайджана о том, что якобы ВС Армении обстреляли из Варденисского района Дашкесанский район Азербайджана», — разъяснила Степанян.

Attack on the territory of the Republic of Armenia Azerbaijani Armed Forces opened fire on Vardenis military unit of the Armed Forces of the Republic of Armenia, as well as used the air force against the positions — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) September 29, 2020

По информации армии Азербайджана, в ночь с 28 на 29 сентября продолжался бои на Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях. Баку сообщает об уничтожении двух армянских танков.

Növbəti düşmən tanklarının məhv edilməsi Növbəti düşmən tanklarının məhv edilməsi Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən düşmənə məxsus növbəti iki tank dəqiq atəşlə məhv edilib. *** Два армянских танка были уничтожены точечным огнем подразделений азербайджанской армии. Опубликовано Azərbaycan Milli Ordusu / Azerbaijani Armed Forces Понедельник, 28 сентября 2020 г.

Пресс-секретарь Минобороны Армении призвала Азербайджан ждать «жесткого ответа» и чуть позднее рассказала, что переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» уничтожил два вертолета в восточном направлении.

Two enemy helicopters were destroyed by Igla MANPADS in the eastern direction by Artsakh #DefenseArmy units pic.twitter.com/nExn9CAmoF — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) September 29, 2020

В воскресенье, 27 сентября, обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обвинили друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию. Обе стороны задействовали бронетехнику, артиллерию и авиацию.

Нужно просто поднять историю где наши Российские большевики отдали Турции территорию которая сейчас называется Азербайджан. И вспомнить 1915 год, и понять - вопрос не в Карабахе, а попытке Турции продолжить геноцид. Потом они дойдут до нас, с мусульманством и Тюркскими странами — Паша (@k6VaZn8VWEicXRR) September 29, 2020

Как печально смотреть на то, что в 21-ом веке люди убивают друг друга, на всю жизнь портят жизнь семьям погибших, оставляют детей без отцов и пожилых родителей без детей....и всё это из за земли...мы возвращается в Средневековье. Почему нельзя найти компромисс, договориться?! — Naigal Batkhuyag (@NaigalBatkhuyag) September 29, 2020

Проблема даже в земле. Геополитика устарела и не работает. Войны нужны многим как бизнес. Политикам для имиджа. Военным для подтверждения собственного права быть теми кто они есть. Земля и те кто на ней будут страдать в любом случае пока общая система вот такая. — K2033 (@Frank_Kasl) September 29, 2020

К азербайджанской армии вопросов нет. Им 30 лет рассказывали сказки, вот они и воюют. И не только им. — ❌ Lana Gor ????❤️???? (@lanagor23) September 29, 2020

Всякая деревня должна иметь право выхода из страны и даже человек, но нельзя это делать через войны. Не всякая деревня сможет себе позволить независимость. Но если она на границе, то - может. Я считаю - всякий субъект и человек имеют свободу быть или нет частью семьи/страны. — Andrei Chudinov (????????-п)+(????????+????????)=Золотой век (@chudinovandrei) September 29, 2020

Потому, что границы нельзя трогать, какими бы плохими они не казались. Если в одном месте начать менять, процесс пойдет везде и не остановится никогда. — Ferdek Kiepski (@ValentynSy) September 29, 2020

Что для вас важнее - восстановление терр. целостности Азербайджана или поправние Прав Человека жителей Нагорного Карабаха? Азербайджан повел себя дико тем, что цивилизованно не поставил эту дилемму на суд мировой общественности, а начал войну. Это дикость. — SCIENCE CLUB RU ❌ (@SCIENCE_CLUB_RU) September 28, 2020

Нагорный Карабах — давний камень преткновения между Арменией и Азербайджаном. Регион вышел из состава Азербайджанской ССР еще в феврале 1988 года, поэтому страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.