Реакция соцсетей на третий день конфликта в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанские военные во вторник, 29 сентября, обстреляли армянскую часть в Варденисе.

Attack on the territory of the Republic of Armenia Azerbaijani Armed Forces opened fire on Vardenis military unit of the Armed Forces of the Republic of Armenia, as well as used the air force against the positions