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13:46   29 Сентября 2020
Ближнее зарубежье

Реакция соцсетей на третий день конфликта в Нагорном Карабахе

Реакция соцсетей на третий день конфликта в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанские военные во вторник, 29 сентября, обстреляли армянскую часть в Варденисе.

«Вооруженные силы Азербайджана вели огонь по воинской части Вардениса, а также применили авиацию против позиций. Этой операции противника предшествовала дезинформация Министерства обороны Азербайджана о том, что якобы ВС Армении обстреляли из Варденисского района Дашкесанский район Азербайджана», — разъяснила Степанян.

 

По информации армии Азербайджана, в ночь с 28 на 29 сентября продолжался бои на Физули-Джебраильском и Агдере-Тертерском направлениях. Баку сообщает об уничтожении двух армянских танков.

 
Növbəti düşmən tanklarının məhv edilməsi

Növbəti düşmən tanklarının məhv edilməsi Azərbaycan Ordusunun bölmələri tərəfindən düşmənə məxsus növbəti iki tank dəqiq atəşlə məhv edilib. *** Два армянских танка были уничтожены точечным огнем подразделений азербайджанской армии.

Опубликовано Azərbaycan Milli Ordusu / Azerbaijani Armed Forces Понедельник, 28 сентября 2020 г.

 

Пресс-секретарь Минобороны Армении призвала Азербайджан ждать «жесткого ответа» и чуть позднее рассказала, что переносной зенитный ракетный комплекс «Игла» уничтожил два вертолета в восточном направлении.

 

В воскресенье, 27 сентября, обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обвинили друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию. Обе стороны задействовали бронетехнику, артиллерию и авиацию.

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагорный Карабах — давний камень преткновения между Арменией и Азербайджаном. Регион вышел из состава Азербайджанской ССР еще в феврале 1988 года, поэтому страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.

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Автор: Андрей Рыдаль
#видео #азербайджан #армения #нагорный карабах

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