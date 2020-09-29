Оперштаб РФ сообщил о 8232 новых случаях коронавируса в стране

Количество новых выявленных случаев коронавирусной инфекции в Российской Федерации за последние сутки составляет 8232 в 83 регионах государства. Об этом сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в РФ.

Уточняется, что из них 27,6% не имели клинических проявлений болезни. Также зарегистрировано 160 летальных случаев. Помимо этого, за минувшие сутки российские врачи выписали 6479 пациентов.

Всего за весь период распространения инфекции в России выявлено 1 167 805 случаев COVID-19 в 85 субъектах страны. За все время зафиксировано 20 545 летальных исходов, выздоровело 952 399 человек.