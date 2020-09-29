Мусорная проблема в Магадане спровоцировала нашествие орущих чаек

Счетная палата РФ назвала неблагополучной ситуацию с твердыми бытовыми отходами (ТКО) в России, а мусорную реформу — безуспешной. Более 90% мусора по-прежнему отправляют на полигоны и свалки, при этом перерабатывается не более 7% отходов. Об этом говорится в бюллетене, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Тема девятого номера Бюллетеня СП РФ – «мусорная реформа». Организация системы обращения с отходами – одна из самых злободневных проблем нашей страны, вызывающая большой общественный резонанс.https://t.co/QvcyEwtwP2#Аудит #СПРФ #Экология #ТКО pic.twitter.com/P94BoiOMKG — Счетная палата РФ (@ach_gov_ru) September 29, 2020

Мусорные полигоны зачастую не отвечают требованиям природоохранного законодательства, сообщает Счетная палата. Они отравляют воздух, воду и почву. В ведомстве подчеркивают, что при существующих темпах роста объемов ТКО, а это один-два процента в год, в 32 регионах мощности полигонов будут исчерпаны до 2024 года. А в 17-и субъектах РФ уже к 2022 году. При этом у региональных властей нет возможностей для постройки новых полигонов.

Критическая ситуация с местами для захоронения мусора сложилась в Магаданской области, Республике Бурятия, Забайкальском крае, Сахалине и Еврейской автономной области. Счетная палата утверждает, что остаточную вместимость свалок в этих субъектах РФ исчерпали еще в начале 2019 года.

Вице-губернатор Магаданской области Андрей Колядин в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» заявил, что говорить о «мусорной» проблеме на примере отдельных регионов неразумно, поскольку проблема общая.

«Ситуация с мусором всегда критична. Поэтому говорить о том, что где-то вообще все изумительно, спокойно и хорошо с точки зрения мусора, наверное, было бы нерационально», — сказал политик.

Собеседник агентства усомнился, что проблему утилизации отходов можно решить исключительно постройкой новых полигонов.

«Если собрать все мусорные полигоны РФ и выстроить их в определенную площадку, то она будет больше, чем Швейцария. И в Магаданской области, несмотря на то, что плотность населения одна из самых низких, это очень большая территория, и по сути своей можно бесконечно плодить эти полигоны, но это — не выход из ситуации, этого делать нельзя», — утверждает он.

Сейчас в регионе заканчивается разработка программы, которая подразумевает строительство мусороперерабатывающих заводов, рассказал Колядин. По словам вице-губернатора, завод значительно разгрузит как сам Магадан, так и Ольский район в области. Речь идет о строительстве межмуниципального полигона ТКО между городом и поселком Ола.

«Сейчас идет согласование места, где этот завод будет воздвигнут, потому что экологию нужно беречь, реки, окружающий мир нужно беречь. Но решение это уже принято, просчитано, прошла экспертизу данная программа, обязательно будет на территории Магаданской области реализовываться», — пообещал Колядин.

Помимо этого, правительство Магадана занимается рекультивацией старого мусорного полигона в том же областном центре. По словам собеседника ПС, он вредит городу.

Губернатор Сергей Носов обсудил с Министром природных ресурсов и экологии России Дмитрием Кобылкиным ход реализации реформы ТКО в Магаданской областиhttps://t.co/rRswMFLUK3#Магадан pic.twitter.com/ghYT6CRwpd — ТВ-Колыма-Плюс (@KolymaPlus) June 23, 2020

«Он наносит серьезный вред даже не тем, что оттуда [происходит] испарение, а тем, что там скапливается безумное количество чаек в период, когда они прилетают на территорию Магаданской области. И они, во-первых, разносят оттуда мусор, во-вторых, ночуют в городе, заполняя его криками и воплями, растаскивая параллельно мусор из контейнеров до того, как он поступает на полигоны», — сетует вице-губернатор.

Впрочем, существующие проблемы, по словам Колядина, не критичны. Самое главное то, что правительство о них знает.

«Уже понятно, в какие сроки они будут решены, сейчас этим плотно занимается правительство, и в ближайшее время строительство этого завода начнем», — подытожил политик.

Сегодня в Магаданской области твердые коммунальные отходы размещаются на 18 объектах и 23 свалках. Из 18 мусорных полигонов только два предназначены для приема ТКО от населения. Первый расположен в Омсукчанском городском округе, а второй — в Магадане.

В конце мая в регионе прошел конкурс и появился подрядчик, который призван заняться проектированием полигонов, утилизацией накопленных 6,5 млн кубов мусора и рекультивацией имеющихся свалок. На строительство пяти межпоселенческих полигонов ТКО из областного бюджета направлено около 20 млн рублей.

В ряде городских округов готовятся для проведения государственной экологической и градостроительной экспертиз. На завершение работ выделено около девяти миллионов рублей.

Минприроды РФ, отвечающее за «мусорную» систему в стране, ответило на критику Счетной палаты. Ведомство заявило о том, что в настоящий момент проводит безостановочную работу по вывозу и утилизации отходов во время карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса. Кроме того, Минприроды подчеркнуло, что по состоянию на 14 сентября этого года из федерального бюджета 65 субъектам РФ было направлено более 8 млрд рублей. Такая мера была обусловлена расходами, вызванными непрерывной работой региональных операторов по обращению с ТКО.