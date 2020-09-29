Большинство американцев предрекли победу Трампа на теледебатах с Байденом

Американцы в ходе опроса перед первыми теледебатами главы США Дональда Трампа и его соперника Джо Байдена спрогнозировали победу действующего президента. Об этом пишет The Hill.

Согласно результатам опроса, 51% американцев полагают, что в дебатах, которые пройдут 29 сентября в Кливленде (штат Огайо), победит Трамп. Победу его оппоненту демократу Джо Байдену предрек 41% граждан США.

Исследование общественного мнения проводилось с 22 по 24 сентября среди 1314 респондентов.

Выборы главы государства в Соединенных Штатах намечены на 3 ноября. На них будут избираться не только президент и вице-президент, но и все члены Палаты представителей, треть Сената, губернаторы 13 штатов и территорий.

Ранее RT сообщил, что Байден обвинил Трампа в высокой смертности от коронавируса в США.