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11:09   29 Сентября 2020
Политика

Большинство американцев предрекли победу Трампа на теледебатах с Байденом

Большинство американцев предрекли победу Трампа на теледебатах с Байденом

Американцы в ходе опроса перед первыми теледебатами главы США Дональда Трампа и его соперника Джо Байдена спрогнозировали победу действующего президента. Об этом пишет The Hill.

Согласно результатам опроса, 51% американцев полагают, что в дебатах, которые пройдут 29 сентября в Кливленде (штат Огайо), победит Трамп. Победу его оппоненту демократу Джо Байдену предрек 41% граждан США.

Исследование общественного мнения проводилось с 22 по 24 сентября среди 1314 респондентов.

Выборы главы государства в Соединенных Штатах намечены на 3 ноября. На них будут избираться не только президент и вице-президент, но и все члены Палаты представителей, треть Сената, губернаторы 13 штатов и территорий.

Ранее RT сообщил, что Байден обвинил Трампа в высокой смертности от коронавируса в США.

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Автор: Василий Пименов
#сша #трамп #дебаты

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