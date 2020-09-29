Победа Байдена прочит России информационный армагеддон

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден пообещал, что в случае его победы на грядущих выборах 3 ноября Россию ждут «последствия» за вмешательство в дела Америки.

«Я обещаю, будут последствия. Будут последствия вмешательства в наши суверенные дела», — цитирует слова Байдена западный портал Pledge Times со ссылкой на NBC.

Так демократ прокомментировал ситуацию с «российским вмешательством» в американские выборы, о котором ранее говорил директор ФБР Кристофер Рэй. По словам последнего, Москва якобы пытается «посеять раздор» в США и повлиять на процесс избрания нового президента страны.

В беседе с «Политикой Сегодня» доктор политических наук, американист Рафаэль Ордуханян заявил, что нынешний президент США Дональд Трамп и его оппонент Джо Байден представляют собой «плохой и еще более плохой» вариант развития российско-американских отношений. Специалист расценил угрозы кандидата от Демократической партии, как очередной «укол» в адрес России в контексте информационной войны:

«Трамп для России – это санкции, финансовое давление. Но Байден – это полноценная информационная война. Это человек, который ничего не контролирует, а те люди, которые стоят за ним, ведут мир к глобальной катастрофе. Поэтому Джо Байден – это своеобразное оружие Армагеддона. С другой стороны, этот выпад в сторону России слишком голословный даже в контексте приближающихся выборов. Не стоит забывать о них, ведь Байден – один из кандидатов. Поэтому ему нужно проявлять подобную риторику».

По мнению Ордуханяна, в случае победы Байдена отношения США и России в геополитической сфере практически не изменятся. Впрочем, демократ, в отличие от республиканца Трампа, настроен в отношении Москвы куда более радикально, что не может не беспокоить, считает эксперт.

«Когда Байден говорит о "последствиях", на мой взгляд, он имеет ввиду какую-то готовящуюся провокацию в отношении Москвы или даже военную авантюру в контексте той активности, которую США демонстрируют вокруг наших [российских] границ. <…> В этой части России нужно быть готовой к тому, что от информационной войны Байден может перейти к прямым военным столкновениям. Если он, конечно, выиграет выборы», — подчеркнул Ордуханян.

В целом подобные высказывания со стороны Вашингтона собеседник «Политики Сегодня» связал с потерей США своей значимости на мировой арене. В ситуации, когда пандемия сильно «подкосила» американскую экономику, а жители страны страдают от безработицы и отсутствия квалифицированной медицинской помощи, государство сложно поставить на первое место в международной политике.

«США больше не являются центром политической жизни. Парадокс заключается в том, что заявления, которые произносит президент США и кандидат на его место, уже не имеют того веса, который был раньше. На первое место выходят силы, которые стоят за президентами и крупными политиками. И все эти силы сейчас направлены в сторону России», — уверен американист.

Ордуханян подытожил, что если Джо Байден одержит победу на грядущих выборах, то информационное давление против России усилится в несколько раз. Дональд Трамп уделяет внимание Китаю и пытается показать КНР, как главного врага современной Америки. Байден таковой считает именно Россию.

На встрече с избирателями 17 сентября Байден сказал, что Китай является «конкурентом» США, в то время как Россию демократ назвал словом oppenent. Его можно перевести, как «соперник» или «противник». Кандидат в президенты также обратил внимание, что российский лидер Владимир Путин хочет «разрушить НАТО», тем самым подорвав стратегическую стабильность в Европе.

Предположение директора ФБР Критофера Рэя о «российском вмешательстве» подверглось жесткой критике со стороны кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. По его мнению, большую угрозу для американских выборов представляет Китай.

«Политика Сегодня» уже писала о преклонном возрасте демократа Джо Байдена. Возможный будущий американский лидер не узнает жену и сестру, засыпает в прямом эфире новостей и путает прошлых американских президентов с нынешними.

Напомним, в 2016 году спецслужбы США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы, в результате которых победил республиканец Дональд Трамп. Расследованием инцидента занялся спецпрокурор Роберт Мюллер. Спустя два года прокурор не смог предоставить ни одного доказательства причастности РФ к президентской гонке и выборам.