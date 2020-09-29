Обнаруженного мертвым в СИЗО Тесака похоронят на Кунцевском кладбище

Церемония прощания с блогером Максимом Марцинкевичем состоится 3 октября в Москве, передает телеканал "360".

Адвокат Алексей Михальчик в беседе с журналистами назвал дату похорон Тесака. По его словам, церемония прощания с молодым человеком состоится 3 октября в столице РФ. Марцинкевича похоронят на Кунцевском кладбище.

Труп Тесака нашли в камере челябинского СИЗО 16 сентября. По версии правоохранителей, занимающихся проверкой инцидента, Марцинкевич покончил жизнь самоубийством. Родственники и друзья погибшего блогера, в свою очередь, считают, что он умер при других обстоятельствах, и настаивают, чтобы СК возбудил дело по данному факту.