Киев задолжал «Нафтогазу» 32 млрд грн за убыточную продажу газа украинцам

Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия предложил изменить бюджет на 2020-й год, чтобы выделить компенсацию госкомпании «Нафтогаз» в размере 32,2 млрд грн ($1,1 млрд). Эта сумма должна покрыть разницу между реальной стоимостью газа и ценой, по которой голубое топливо продавали украинцам.

Для этого изменят процедуру взыскания налогового долга с нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта», входит в группу «Нафтогаз», в размере 30,35 млрд грн (более млрд долларов). Соответствующие изменения депутаты рассмотрят на заседании в Раде во вторник, 29 сентября.

Законопроектом предлагается, во-первых, перевести налоговый долг «Укрнафты» в размере 30,35 млрд грн в специальный фонд государственного бюджета. Во-вторых, полученные деньги или 32,2 млрд грн выплатить «Нафтогазу» за продажу голубого топлива украинцам по специальным тарифам.

Такую компенсацию предусмотрели законом «О рынке природного газа», согласно которому, если Украина обязывает продавать газ по цене ниже себестоимости, тогда Киев берет на себя обязательство компенсировать убыток.

«Нафтогаз» получит дополнительные деньги и заплатит с них налоги. Кроме того, получив указанную сумму, госкомпания сможет выполнить обязательства и перед «Укрнафтой».

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что компания получила за первое полугодие 2020 чистый убыток 11,5 млрд грн в связи с падением цен на газ и нефть. По его словам, перед коронакризисом не устояли крупнейшие нефтегазовые компании.

При этом зарплата Андрея Коболева на должности председателя правления компании в среднем составляет млн грн без учета надбавок, доплат, премий, вознаграждений, установленных трудовым законодательством. Об этом говорится в условиях контракта, который утвердило министерство экономического развития и торговли Украины.

«В суммы выплат, которые осуществляются по этому контракту, включены все суммы заработной платы и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат, которые подлежат уплате в пользу руководителя согласно условиям коллективного договора компании, действующего на дату проведения выплат», — говорится в условиях контракта.

Также главе НАК «Нафтогаз Украины» вместе с ежегодным отпуском раз в год выплачивается материальная помощь на оздоровление. Коболеву по контракту предоставили отпуск в 31 день.

Однако кабмин Украины урезал зарплаты руководителям государственных компаний, поэтому с 1 апреля и до конца последнего карантинного месяца чиновники получат не более 46 тыс грн. Уже в апреле Коболеву урезали миллионную зарплату.