ЖК "Аист" на проспекте Ветеранов в Петербурге охвачен огнем после взрыва

Взрыв прогремел на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге, после чего загорелся строящийся дом. Об этом сообщили "Невские новости".

Недостроенное здание ЖК "Аист" на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге охватило пламя. Перед этим, как сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте", в здании произошел взрыв. Детальной информации о причинах произошедшего пока нет.