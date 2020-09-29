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10:08   29 Сентября 2020
Происшествия

ЖК "Аист" на проспекте Ветеранов в Петербурге охвачен огнем после взрыва

ЖК "Аист" на проспекте Ветеранов в Петербурге охвачен огнем после взрыва

Взрыв прогремел на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге, после чего загорелся строящийся дом. Об этом сообщили "Невские новости".

Недостроенное здание ЖК "Аист" на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге охватило пламя. Перед этим, как сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте", в здании произошел взрыв. Детальной информации о причинах произошедшего пока нет.

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Автор: Руслан Неглинный
#пожар #проспект ветеранов #жк аист

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