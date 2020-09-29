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10:00   29 Сентября 2020
Политика

Премьер Армении попросил Меркель не допустить вовлечения Турции в конфликт

Премьер Армении попросил Меркель не допустить вовлечения Турции в конфликт

Телефонный разговор произошел между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и канцлером Германии Ангелой Меркель. О деталях разговора сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Армении.

Пашинян обратился к Меркель с просьбой "обуздать" политику Турции в регионе конфликта — Нагорном Карабахе. По мнению премьера Армении, Турция проявляет слишком явную активность в регионе. Он призвал приложить усилия, чтобы сдержать агрессивный настрой Турции и не допустить вовлечения этой стороны в конфликт.

Меркель в ответ выразила глубокую озабоченность конфликтом и призвала к мирному урегулированию ситуации в рамках Минской группы ОБСЕ, сообщает телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
#меркель #нагорный карабах #пашинян

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