Премьер Армении попросил Меркель не допустить вовлечения Турции в конфликт

Телефонный разговор произошел между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и канцлером Германии Ангелой Меркель. О деталях разговора сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы правительства Армении.

Пашинян обратился к Меркель с просьбой "обуздать" политику Турции в регионе конфликта — Нагорном Карабахе. По мнению премьера Армении, Турция проявляет слишком явную активность в регионе. Он призвал приложить усилия, чтобы сдержать агрессивный настрой Турции и не допустить вовлечения этой стороны в конфликт.

Меркель в ответ выразила глубокую озабоченность конфликтом и призвала к мирному урегулированию ситуации в рамках Минской группы ОБСЕ, сообщает телеканал "360".