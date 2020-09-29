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9:57   29 Сентября 2020
Общество

Басманный суд вынесет решение об аресте сына экс-губернатора Левченко

Басманный суд вынесет решение об аресте сына экс-губернатора Левченко

Материалы в отношении Андрея Левченко, обвиняемого в мошенничестве, поступили в Басманный суд города Москвы, пишет ТАСС.

Сыну экс-губернатора Иркутской области Андрею Левченко вменяют уголовную ответственность согласно ч.4 ст.159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере", следствие просит суд о заключении Левченко под стражу до 20 ноября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

Судебное заседание предварительно назначено на 12:00, в 28-м зале Басманного суда города Москвы. Источник подчеркивает, что доставки обвиняемого в суд ещё не было.

Ранее сообщалось, что Левченко был задержан в понедельник в рамках дела о хищении путем мошенничества денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. В результате региону был причинен ущерб в размере более 185 млн рублей. Следствие устанавливает других соучастников преступления.

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Автор: Кристина Мокроусова
#суд #арест #следственные действия #Андрей Левченко #коммунистическая партия

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