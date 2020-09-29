Результаты вскрытия не подтвердили смерть Конкиной от несчастного случая

Эксперты не нашли следов случайной смерти при вскрытии тела дочери актера Владимира Конкина Софии, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник.

Родственники погибшей девушки получили результаты судмедэкспертизы. В них, по данным СМИ, указывается, что причиной смерти Конкиной стал не несчастный случай. При этом специалисты, занимавшиеся исследованием, не смогли выяснить, из-за чего точно погибла дочь российского актера.

София Конкина попала в больницу 22 сентября. В тот день девушка, по версии правоохранителей, захлебнулась в бассейне одного из столичных фитнес-клубов. Несмотря на все усилия медиков, реанимировать ее не удалось. На данный момент расследование дела о гибели Конкиной продолжается.