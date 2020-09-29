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9:26   29 Сентября 2020
Политика

РКН обратился к Twitter из-за отсутствия аккаунта РИА Новости в поисковике

РКН обратился к Twitter из-за отсутствия аккаунта РИА Новости в поисковике

Роскомнадзор попросил Twitter пояснить отсутствие страницы РИА Новости в поисковой выдаче интернета. Об этом сообщили на официальном сайте агентства.

Роскомнадзор обратился к американской социальной сети после блокировки аккаунта РИА Новости в Twitter. Страницу информационного агентства теперь нельзя найти в Сети.

Подобные меры со стороны Twitter в России посчитали актом цензуры СМИ. Однако западная соцсеть не объяснила своего решения, передал RT.

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Автор: Яна Либерман
#twitter #соцсети #ркн

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