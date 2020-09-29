РКН обратился к Twitter из-за отсутствия аккаунта РИА Новости в поисковике

Роскомнадзор попросил Twitter пояснить отсутствие страницы РИА Новости в поисковой выдаче интернета. Об этом сообщили на официальном сайте агентства.

Роскомнадзор обратился к американской социальной сети после блокировки аккаунта РИА Новости в Twitter. Страницу информационного агентства теперь нельзя найти в Сети.

Подобные меры со стороны Twitter в России посчитали актом цензуры СМИ. Однако западная соцсеть не объяснила своего решения, передал RT.