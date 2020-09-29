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9:12   29 Сентября 2020
Общество

Собянин удлинил школьникам осенние каникулы до 8 октября

Собянин удлинил школьникам осенние каникулы до 8 октября

Школьники Москвы будут дольше отдыхать осенью. Мэр столицы Сергей Собянин постановил увеличить осенние каникулы до двух недель.

Осенние дни отдыха будут длиться с 5 до 18 октября одновременно во всех школах. Учреждения дополнительного образования и детских досуговых организаций, которые находятся в ведении правительства Москвы также уйдут на каникулы. Дистанционных занятий в этот период не будет. Детсады и дошкольные группы будут работать в прежнем режиме.

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Автор: Руслан Неглинный
#дети #школы #коронавирус

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