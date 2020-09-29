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9:00   29 Сентября 2020
Экономика

Депутат Госдумы предложил налоговые льготы для пенсионеров-предпринимателей

Депутат Госдумы предложил налоговые льготы для пенсионеров-предпринимателей

Программа поддержки пенсионеров-предпринимателей предполагает налоговые льготы и субсидирование ставок по кредитам. Внедрить ее в РФ предложил депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Зубарев, сообщило РИА Новости.

Парламентарий обратился с соответствующим письмом к вице-премьеру Татьяне Голиковой. В документе сказано, что пенсионеров необходимо вовлекать в социальную жизнь. Зубарев также напомнил о поставленной российским президентом национальной задаче повышения предпринимательской активности.

"Прошу вас рассмотреть возможность разработки и внедрения федеральной программы поддержки для лиц предпенсионного и пенсионного возраста, решивших начать свое дело", – отмечено в письме.

Депутат предложил ввести налоговые льготы для предпринимателей пенсионного и предпенсионного возраста. Он также выступил с инициативой освободить таких бизнесменов от обязательной уплаты страховых взносов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#пенсионеры #депутат госдумы #налоговые льготы

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