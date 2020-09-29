Генсека ООН поразило возросшее до миллиона число жертв коронавируса в мире

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал число жертв от коронавируса в мире "ошеломляющим". Об этом он заявил в своем обращении.

"Наш мир достиг ужасающей вехи: потеря миллиона человек из-за COVID-19. Это ошеломляющая цифра", — сообщил он.

Генсек отметил, что потрясениям и эпидемиям "нее видно конца". Он добавил, что страны способы преодолеть эту проблему, им нужно учиться на ошибках. Он отметил, что пока мир не получил вакцину, необходимо соблюдать требуемые меры предосторожности.

Также Гутерриш попросил не забывать, что статистика по погибшим от коронавируса состоит из жизней реальных людей, которые приходились кому-то родными, коллегами и друзьями.

Гутерреш ранее заявил, что человечество провалило испытание пандемией COVID-19. Генсек ООН отмечал, что мир не смог предотвратить распространение коронавируса из-за отказа стран сотрудничать.