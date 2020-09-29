8:15 29 Сентября 2020Политика
Горбачев призвал глав РФ и США провести "второй Рейкьявик"
Будущий победитель президентских выборов в США должен без промедления провести встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью Times.
Горбачева тревожит возможность возобновления гонки ядерных вооружений. Экс-президент боится, что она выйдет из-под контроля.
"Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран", – подчеркнул бывший советский лидер.
Россия и США, по мнению Горбачева, должны провести "второй Рейкьявик". Он таким образом напомнил о своей встрече с Рональдом Рейганом, которая прошла в Исландии в 1986 году.