Горбачев призвал глав РФ и США провести "второй Рейкьявик"

Будущий победитель президентских выборов в США должен без промедления провести встречу с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил в интервью Times.

Горбачева тревожит возможность возобновления гонки ядерных вооружений. Экс-президент боится, что она выйдет из-под контроля.

"Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран", – подчеркнул бывший советский лидер.

Россия и США, по мнению Горбачева, должны провести "второй Рейкьявик". Он таким образом напомнил о своей встрече с Рональдом Рейганом, которая прошла в Исландии в 1986 году.