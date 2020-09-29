Осужденные в РФ будут отбывать наказание рядом с домом

Осужденные в России смогут отбывать наказание недалеко от дома или места проживания его близких. Об этом сообщает РИА Новости. Норма распространяется и на осужденных к лишению свободы и на осужденных к принудительным работам.

Соответствующие изменения были внесены в Уголовно-исполнительный кодекс России. Журналисты выяснили, закон предусматривает возможность отбывать наказание в регионе проживания близкого родственника.

В случае, если осужденный уже отбывает наказание, то есть возможность перевестись отбывать наказание в учреждение вблизи его места жительства или его близких. Решение о переводе поближе к родственникам будет приниматься ФСИН России на основании заявления.