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8:00   29 Сентября 2020
Общество

Университет Хопкинса опубликовал численность погибших с COVID-19 в мире

Университет Хопкинса опубликовал численность погибших с COVID-19 в мире

Общее число летальных случаев с коронавирусной инфекцией достигло 1 млн. Такую статистику опубликовал университет Джонса Хопкинса.

По информации на 29 сентября 2020 года погибло с COVID-19 —1 000 555 пациентов. Лидерами по количеству летальных исходов в стране стали Соединенные Штаты. На втором месте оказалась Бразилия, а за ней Индия.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге объявлял, что в мире наблюдается снижение смертности с COVID-19. Отмечается, что общее число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции 33 273 720.

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Автор: Ирина Большунова
#воз #пандемия #коронавирус #COVID-19

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