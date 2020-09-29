Депутат ВР указал Западу на необходимость вернуть Украине деньги

Выведенные Западом из Украины деньги должны вернуться, заявил депутат Верховной Рады Андрей Деркач в эфире телеканала "112 Украина"

Чиновник пояснил, что деньги были выведены под предлогом необходимости проведения в стране реформ. В том числе, деньги были отправлены и в США. Итого 13 миллиардов ушло из юрисдикции Украины в Соединенные Штаты.

"Нам должны, а не мы должны", — подчеркивает депутат.

По словам Деркача, Украина — это не автомат. Европа и США должны вернуть деньги обратно. К слову, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркивал, что не собирается поощрять Киев и заниматься в его отношении благотворительностью.