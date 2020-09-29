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7:39   29 Сентября 2020
Политика

Депутат ВР указал Западу на необходимость вернуть Украине деньги

Депутат ВР указал Западу на необходимость вернуть Украине деньги

Выведенные Западом из Украины деньги должны вернуться, заявил депутат Верховной Рады Андрей Деркач в эфире телеканала "112 Украина"

Чиновник пояснил, что деньги были выведены под предлогом необходимости проведения в стране реформ. В том числе, деньги были отправлены и в США. Итого 13 миллиардов ушло из юрисдикции Украины в Соединенные Штаты.

"Нам должны, а не мы должны", — подчеркивает депутат.

По словам Деркача, Украина — это не автомат. Европа и США должны вернуть деньги обратно. К слову, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркивал, что не собирается поощрять Киев и заниматься в его отношении благотворительностью.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #европа #украина #деньги

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