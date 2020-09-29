Минтруд РФ увеличит в два раза выплаты на детей из малообеспеченных семей

Увеличение пособия на 95 миллиардов рублей потребуется для пособий на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтруд РФ.

Министерство отмечает, что в текущем году была установлена ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет в размере половины прожиточного минимума. На нее было предусмотрено 170 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней.

В ведомстве добавили, что с 2021 года планируется размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума, если доход на семью не позволяет достигать его даже при выплатах половины от данного показателя. Подобные меры обойдутся бюджету почти в 95 миллиардов рублей.