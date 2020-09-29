Эксперт сделал прогноз по пику числа заболевших COVID-19 на осень в России

Самым вероятным сценарием развития ситуации с коронавирусом является достижение пика по заболевшим через де-три недели. Об этом рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.

По мнению Тавадяна, благоприятный сценарий рассматривает уменьшение выявленных случаев COVID-19 уже через неделю. Эксперт отметил, что наихудший сценарий предполагает достижение пика на начало ноября.

Он заявил, что не верит в эффективность строгой изоляции из-за ее несоблюдения гражданами. В России 28 сентября выявили более восьми тысяч новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.