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6:56   29 Сентября 2020
Общество

Эксперт сделал прогноз по пику числа заболевших COVID-19 на осень в России

Эксперт сделал прогноз по пику числа заболевших COVID-19 на осень в России

Самым вероятным сценарием развития ситуации с коронавирусом является достижение пика по заболевшим через де-три недели. Об этом рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.

По мнению Тавадяна, благоприятный сценарий рассматривает уменьшение выявленных случаев COVID-19 уже через неделю. Эксперт отметил, что наихудший сценарий предполагает достижение пика на начало ноября.

Он заявил, что не верит в эффективность строгой изоляции из-за ее несоблюдения гражданами. В России 28 сентября выявили более восьми тысяч новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.

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Автор: Ирина Большунова
#пик #пандемия #коронавирус

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