Группа рабочих начала восстановление исторического ручья Эфка в Пальмире

Рабочие вместе с жителями сирийской Пальмиры начали очищать созданный в древности тоннель и русло ручья. Об этом сообщили в Управлении древностей и музеев Сирии.

Ручей Эфка пострадал при захвате местности боевиками запрещенной в России группировкой "Исламское государство". Управление намерено расчистить ручей, высохший 25 лет назад. Вода вновь появилась весной 2020 года. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Куратор Национального музея Пальмиры, археолог Халил аль-Харири рассказал, что ручей очень много значил для Пальмиры и считался священным для жителей древнего города. Вода в нем всегда была одинаковой температуры.