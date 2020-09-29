Эксперт назвал случаи самовольного снятия денег банком с карт

Банковские организации в ряде случаев имеют право списать деньги со счета клиента без его согласия. Об этом управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин рассказал агентству "Прайм".

Банки могут снять денежные средства с карты людей в случаях, когда это происходит по решению суда. Подобный вариант возможен, если есть запрос приставов и сумма списывается для оплаты штрафов, алиментов, либо же в случае финансовых трудностей в ходе оплаты кредита.

Часто банковские организации сами дают своим клиентам на подпись заявление о безакцептном списании средств. Это удобно для клиента тем, что по кредитному договору с него ежемесячно будет сниматься клиентская плата, передает Редин.