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4:27   29 Сентября 2020
Общество

Счетная палата не исключила приостановку работы 22 мусорных операторов

Счетная палата не исключила приостановку работы 22 мусорных операторов

Мусорная реформа не улучшила ситуацию с отходами в России. Об этом сообщает Счетная палата по итогам экспертизы.

Более 90% мусора по-прежнему отправляются на свалки и полигоны. В СП отметили, что перерабатываются не более 70% отходов.

Специалисты контрольного органа заявили о существующих темпах роста объемов ТКО в 32 регионах. Таким образом, мощности официальных полигонов будут исчерпаны до 2024 года.

Аудиторы отмечают, что основной источник инвестиций в инфраструктуру обращения с отходами — это платежи населения. Из-за низкой собираемости на 1 июля отмечается риск того, что 22 региональных операторов в 19 субъектах РФ могут прекратить работу.

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Автор: Василий Пименов
#счетная палата #сбор мусора #мусорная реформа

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