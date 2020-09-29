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3:53   29 Сентября 2020
Общество

Туристы из Великобритании назвали самый безопасный в пандемию транспорт

Туристы из Великобритании назвали самый безопасный в пандемию транспорт

Жители Великобритании рассказали о предпочтениях в транспорте в период пандемии коронавируса. Об этом сообщают британские СМИ.

Согласно проведенному исследованию, комфортно себя чувствуют в самолете лишь 24% респондентов. При этом поездки на поездах и паромах кажутся опрошенным более безопасными — 30% и 32% соответственно.

Также на паромах легко соблюдать социальную дистанцию, поскольку там есть большое число отдельных помещений с циркулирующим свежим воздухом.

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Автор: Борис Нестеров
#туризм #путешествия #коронавирус

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