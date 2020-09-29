Безработным россиянам дадут бесплатные бизнес-уроки

Министерство экономического развития РФ предложило новый способ снижения безработицы в РФ. Об этом говорится в документе, описывающем федеральный проект "Вовлечение в предпринимательство".

Согласно документу, потерявших трудовые места россиян будут обучать ведению бизнеса. Россияне смогут открыть собственное дело, а также получить пособие для старта и дальнейшее сопровождение. Об этом пишут "Известия".

Министерство ожидает, что в РФ появится по меньшей мере 1,2 тысячи новых бизнесменов уже к 2024 году. Отмечается, что обучение будет бесплатным и проходить на базе центров "Мой бизнес". Пилотные курсы запустят сразу в 15 регионах в РФ.