Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию после улучшения санитарных условий. Об этом сообщил глава комиссии по международным делам Сената Франции Кристиан Камбон газете "Коммерсант".

Журналисты поинтересовались у сенатора, прибудет ли Макрон с официальным визитом в РФ. Камбон отметил, что считает это возможным, когда позволят санитарные условия.

Сенатор в беседе с газетой "Коммерсант" выразил надежду, что он будет сопровождать президента Франции в качестве главы комиссии по международным делам и обороне. Он подчеркнул, что это станет хорошим сигналом для его коллег из РФ.