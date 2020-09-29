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3:02   29 Сентября 2020
Политика

Макрон посетит Россию после улучшения санитарных условий

Макрон посетит Россию после улучшения санитарных условий

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию после улучшения санитарных условий. Об этом сообщил глава комиссии по международным делам Сената Франции Кристиан Камбон газете "Коммерсант".

Журналисты поинтересовались у сенатора, прибудет ли Макрон с официальным визитом в РФ. Камбон отметил, что считает это возможным, когда позволят санитарные условия.

Сенатор в беседе с газетой "Коммерсант" выразил надежду, что он будет сопровождать президента Франции в качестве главы комиссии по международным делам и обороне. Он подчеркнул, что это станет хорошим сигналом для его коллег из РФ.

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Автор: Василий Пименов
#макрон #визит в россию #коронавирус

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