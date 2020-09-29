Власти Азербайджана заблокировали доступ к социальным сетям

Власти Азербайджана лишили местных жителей доступа к социальным сетям и мессенджерам. Об этом сообщает сервис мониторинга NetBlocks.

В стране был ограничен доступ к Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn и Twitter, Zoom и Skype. Информация об этом была опубликована на официальной странице сервиса в Twitter.

Блокировка была применена после вооруженных столкновений в Нагорном Карабахе. Причиной ограничения названо "предотвращение крупномасштабных провокаций со стороны Армении".