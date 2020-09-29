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2:19   29 Сентября 2020
Общество

Власти Азербайджана заблокировали доступ к социальным сетям

Власти Азербайджана заблокировали доступ к социальным сетям

Власти Азербайджана лишили местных жителей доступа к социальным сетям и мессенджерам. Об этом сообщает сервис мониторинга NetBlocks.

В стране был ограничен доступ к Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn и Twitter, Zoom и Skype. Информация об этом была опубликована на официальной странице сервиса в Twitter.

Блокировка была применена после вооруженных столкновений в Нагорном Карабахе. Причиной ограничения названо "предотвращение крупномасштабных провокаций со стороны Армении".

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Автор: Руслан Неглинный
#азербайджан #социальные сети #блокировка

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