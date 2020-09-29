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1:38   29 Сентября 2020
Политика

Турецкая газета была заблокирована властями из-за освещения событий в Ливии

Турецкая газета была заблокирована властями из-за освещения событий в Ливии

Турецкое правительство блокирует местные издания, освещающие экспансию Анкары в Ливии. Об этом сообщает арабское издание Libya24.

Согласно информации СМИ, закрытие сайта газеты Yeni Yaşam без объяснения причин было связано с громкими публикациями о смерти члена разведки Турции, который умер на территории Ливии в марте 2020 года.

Ранее были осуждены турецкие журналисты, рассказавшие об операции Анкары в Ливии. В их числе — главный редактор Yeni Yaşam Мехмет Ферхат Челик, а также сотрудники канала OdaTV.

Федеральное агентство новостей сообщало о суде над представителями прессы Турции. Журналистам грозило от 8 до 17 лет лишения свободы. В сентябре их освободили из-под стражи.

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Автор: Борис Нестеров
#турция #ливия #сми

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