Второй по величине урожай пшеницы собрали в России в 2020 году

Урожай пшеницы в России в этом году стал вторым по величине после рекорда в 2017 году. Об этом заявили в Минсельхозе РФ.

К середине сентября 2020 года собрано более 82 млн тонн пшеницы, а урожай продовольственной мягкой пшеницы составил более 57 млн.

Отмечается, что урожай сильной и ценной пшеницы составил порядка 31% от общего объема. Рекордный показатель урожая пшеницы в 2017 году составлял 86 млн тонн.

Подмосковные сельхозпроизводители ранее отчитались об урожае зерна в этом году в регионе. С более 112 тыс. га было собрано порядка 400 тыс. тонн.