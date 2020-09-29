Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
0:43   29 Сентября 2020
Общество

Беглов намерен усилить контроль за ношением масок в Петербурге

Беглов намерен усилить контроль за ношением масок в Петербурге

Усиление контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции будет введено в Петербурге. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов в эфире "Радио Россия".

В Петербурге продлен режим ношения масок до 11 октября. Беглов сообщил, что необходимо подготовить предложения о переводе чиновников и организаций на удаленную работу.

Градоначальник рассказал, что ситуация с коронавирусом может пойти по различным сценариям и город должен быть к ним готов. Губернатор сообщил, что в Петербурге ситуация с численностью зараженных остается стабильной.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#контроль #маски #пандемия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...