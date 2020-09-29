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0:25   29 Сентября 2020
Политика

Минобороны Армении опубликовало репортаж с передовой в Карабахе

Минобороны Армении опубликовало репортаж с передовой в Карабахе

Министерство обороны Армении опубликовало ролик от военных, находящихся в Нагорном Карабахе. Соответствующая видеозапись опубликована на Youtube-канале ведомства.

Подпись под видео гласит, что в ролике представлены эксклюзивные кадры военных СМИ с "арцахского фронта". На записи видно, как военные корреспонденты находятся на передовой. Рядом с ними в момент репортажа взрываются снаряды.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь обострился в воскресенье. Ереван заявил, что армия Азербайджана начала наступление в направлении Нагорного Карабаха. В Баку отметили, что Ереван устроил обстрел позиций азербайджанской армии.

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Автор: Ирина Большунова
#азербайджан #армения #карабах

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