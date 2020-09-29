«Главред»: причиной крушения Ан-26 стала украинская неадекватность

Главной проблемой украинского общества на данной момент является неадекватность восприятия действительности. Это проявляется в том, что жители самой бедной страны Европы упорно пытаются доказать сами себе и всем вокруг, что обладают одной из сильнейших армий мира.

Об этом в понедельник, 28 сентября, пишет украинское издание «Главред». Автор материала – журналист Андрей Головачев – рассуждает о причинах трагического крушения самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом, в результате которого погибли 26 человек.

По мнению автора, именно неадекватность восприятия действительности украинцами, которая, как медицинский диагноз, как страшная болезнь, поразила общество, стала причиной недавней трагедии.

«При всем ужасе произошедшего, тем не менее приходится признать, что трагедия в Чугуеве была практически запрограммирована. Это не был «черный лебедь»: рано или поздно нечто подобное обязательно должно было произойти. Думаю, что все эксперты, да и просто люди думающие, это прекрасно понимали», — пишет Голованов, напоминая, что о развале всей инфраструктуры Украины, в том числе и военной, он лично, рассказывает уже много лет.

По мнению журналиста, крушение учебного Ан-26 с курсантами на борту, не станет последней катастрофой в украинских ВВС, учитывая то состояние, в котором находится парк военной авиации страны.

Собственно, подчеркивает он, все украинские военно-воздушные силы представляют собой 20-30 старых изношенных машин, доставшихся стране в наследство от СССР, ресурс которых почти весь давно исчерпан.

«Можно сказать все наши военные летчики — это своего рода камикадзе. Низкий им поклон», — отмечает Голованов.

При этом журналист указывает, что печально не столько само плачевное состояние украинской авиации, сколько то, что украинцы не хотят осознать, что по уровню экономики Украина в принципе не может позволить себе роскошь иметь современную военную авиацию. Именно из-за того, что люди не хотят взглянуть правде в глаза, они сейчас призывают искать и наказывать виновных в крушении.

«Никакие карательные, административные меры ничего не дадут. Да их и не будет! Выплатят компенсацию, накажут диспетчера, попиарятся на погибших и все. До следующей катастрофы», — предсказывает автор.

Украинцам, по его словам, необходимо понять, что современная боевая авиация – это очень дорогое удовольствие. На закупку авиапарка, техники, создание инфраструктуры, а также не обучение, подготовку и тому подобное требуются миллиарды долларов.

«Такую роскошь могут себе позволить только страны с ВВП на душу не менее 40 тысяч долларов. Причем ВВП на душу не по ППС (паритет покупательной способности — прим. ред.), а в абсолюте, потому что все придется закупать в валюте», — сообщает Голованов.

А на Украине, напоминает он, по данным Международного валютного фонда, ВВП на душу населения в 2018 году составил 2 тысячи 963 доллара. Меньше чем на Украине ВВП только в Лаосе – там на душу населения приходится 2 тысячи 720 долларов. У других беднейших стран ВВП хоть ненамного, но побольше: в Бутане — 3 тысячи 215 долларов, в Молдавии — 3 тысячи 217 долларов, в Вануату — 3 тысячи 254 доллара, в Марокко — 3 тысячи 359 долларов.

И в этих странах свои возможности оценивают реально – там даже не думают о том, чтобы завести современную военную авиацию.

«А мы все еще страдаем синдромом бывшего СССР, когда мы, действительно, были частью мощной военной державы, и наша авиация была одной из самых современных в мире. Но те времена давно прошли», — отмечает автор.

Со времен распада Советского Союза Украина умудрилась промотать все доставшееся ей немаленькое наследство и превратиться в беднейшую страну Европы. Соответственно и военная авиация у нее находится в таком состоянии, что она сама без чьей-либо помощи в ближайшие годы развалится от старости, да еще и унесет с собой жизни какого-то количества людей.

Но украинцы, по словам журналиста, зачем-то продолжают упрямо доказывать, что их армия является одной из самых сильных в мире, то есть очевидно пребывают в неадекватном состоянии.

«Можем ли мы достичь ВВП в 40 тысяч долларов на душу, чтобы претендовать на современную военную авиацию и обеспечить свою защиту от грозного северного врага? – задается вопросом Голованов. — Можем, но не раньше, чем через 50–60 лет и то при условии, что с сегодняшнего дня мы откажемся от популизма и начнем воспринимать реалии такими, какие они есть».

То есть, убежден автор, в первую очередь украинцам надо вернуться в адекватное состояние, а для этого нужно соотнести наконец реальные возможности с ожиданиями.

Сейчас в украинском обществе разрыв между завышенными ожиданиями и реальными возможностями находится на каком-то фантастическом уровне, а началось все это еще с майдана. Тогда общество очень хотело поверить, что теперь, когда отношения с Россией разорваны, а Соглашение об ассоциации с Евросоюзом подписано, все проблемы быстро разрешатся, Запад все сделает сам, а украинцам останется лишь богатеть.

У политика, который после майдана честно сказал бы украинцам, что в стране будут проведены тяжелые реформы, жителям предстоит отказаться от многих социалистических привычек, отвыкнуть от заботы государства о гражданах, привыкнуть к ответственности, честной уплате налогов, рыночным тарифам и конкуренции… что более или менее нормально заживет лишь третье поколение, после того, как первые два положат свои жизни на все эти преобразования и реформы… у такого политика не было никаких шансов быть услышанным и понятым, уверен автор материала.

В условиях царившей на Украине эйфории майданные политики были вынуждены соответствовать этому фантастическому идеализму общества и говорить ему то, что это общество хотело услышать – а именно, обещать быстрое решение сложных вопросов.

«Все стали соревноваться в популизме и погрязли в демагогии. Как следствие в обществе закрепилась опасная болезнь: неадекватность восприятия действительности. Неадекватность — это сейчас, пожалуй, самая главная проблема украинского общества, — подводит итог Голованов. — Мы совершенно неадекватно оцениваем себя, свои возможности, мир вокруг нас, свои проблемы и способы их решения. Это медицинский диагноз».

И до тех пор, пока Украина не вернется в адекватное состояние, пока она не выберется из состояния failed state, она не сможет изменить ситуацию к лучшему. Ситуация будет только ухудшаться, уверен журналист. А вот начать выздоравливать, возвращаться к адекватному восприятию действительности, можно только честно и субъективно ответив на трудный и мучительный вопрос – как Украина стала самой бедной страной в Европе?