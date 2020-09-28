ЦПВС сообщил о готовящейся провокации боевиков на севере Сирии

Боевики готовят провокации с применением отравляющих веществ в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо. Об этом сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Гринкевич.

Зафиксирована очередная попытка организовать провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации. Террористы планируют инсценировать обстрелы населенных пунктов Бейтарун (Алеппо) и Бдама (Идлиб) боеприпасами с отравляющими веществами.

Гринкевич отметил, что террористы намерены обвинить правительственные силы Сирии в применении химического оружия против мирного населения.