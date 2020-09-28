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22:39   28 Сентября 2020
Политика

МООНПЛ позитивно оценила прошедшие переговоры по Ливии в Египте

МООНПЛ позитивно оценила прошедшие переговоры по Ливии в Египте

Переговоры по урегулированию ливийского кризиса прошли в Египте. Делегации из Тобрука и Триполи нацелены на мирное разрешение ситуации, подчеркнули в Миссии Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ), передает Libyaherald.

Переговоры прошли в египетском городе Хургада в формате "5+5" под эгидой ООН. Представители МООНПЛ выразили благодарность правительству Египта за площадку для переговоров и прием ливийских делегаций.

В Миссии ООН результаты переговоров оценили позитивно и отметили, что представители из Тобрука и Триполи показали свою заинтересованность в мирном политическом урегулировании кризиса в Ливии.

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Автор: Юлия Яковлева
#переговоры #ливия #МООНПЛ

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