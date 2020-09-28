Банк России продлил перевод пенсий на систему "Мир" до начала 2021 года

Перевод всех пенсионеров на карты национальной платежной системы "Мир" был продлен до 31 декабря 2020 года. Об этом было объявлено директором департамента национальной платежной системы ЦБ Аллой Бакиной в программе "Вести".

По ее словам, большинство пенсионеров уже переведены на эту систему и активно ее применяют. Однако есть и другая часть россиян, которые почему-то так ей и не пользуются.

"Поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года", — огласила постановление Алла Бакина.

У пенсионеров останется возможность получить пенсию и альтернативными способами. К примеру, перечислением на сберкнижки.