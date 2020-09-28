Борьба компаний за сотрудников положительно влияет на экономику страны

Конкуренция компаний за привлечение ценных сотрудников положительно влияет на экономику страны, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

Эксперт отметил, что в России нет необходимости вводить какие-либо ограничения на переманивание сотрудников разными компаниями. Кроме положительного влияния на экономику, это сказывается и на благосостоянии населения, заявил Олег Шеин.

Зарплата при этом не всегда стоит на первом месте при выборе специалистом работы, однако лежит в основе. Тот факт, что в ходе борьбы за кадры компании повышают оплату труда очень хорошо сказывается на экономике. Это способствует повышению покупательской способности граждан, а также стимулирует людей повышать свои навыки и знания.