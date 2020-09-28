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21:06   28 Сентября 2020
Общество

Борьба компаний за сотрудников положительно влияет на экономику страны

Борьба компаний за сотрудников положительно влияет на экономику страны

Конкуренция компаний за привлечение ценных сотрудников положительно влияет на экономику страны, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

Эксперт отметил, что в России нет необходимости вводить какие-либо ограничения на переманивание сотрудников разными компаниями. Кроме положительного влияния на экономику, это сказывается и на благосостоянии населения, заявил Олег Шеин.

Зарплата при этом не всегда стоит на первом месте при выборе специалистом работы, однако лежит в основе. Тот факт, что в ходе борьбы за кадры компании повышают оплату труда очень хорошо сказывается на экономике. Это способствует повышению покупательской способности граждан, а также стимулирует людей повышать свои навыки и знания.

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Автор: Борис Нестеров
#конкуренция #сотрудники #переманивание

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