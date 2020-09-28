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21:05   28 Сентября 2020
Общество

Власти Армении приняли решение ограничить выезд мужчин из страны

Власти Армении приняли решение ограничить выезд мужчин из страны

Мужчины в возрасте от 18 до 55 лет временно не смогут покидать территорию Армении без разрешения военкомата. Об этом сообщил ТАСС, сославшись на комитет гражданской авиации.

Минобороны Армении ранее заявило о начале широкомасштабного наступления азербайджанских войск на севере Нагорного Карабаха. Военные из Азербайджана также активизировались на юге, у иранской границы.

МИД России призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь. Во внешнеполитическом ведомстве РФ указали на необходимость переговоров для стабилизации ситуации в регионе.

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Автор: Яна Либерман
#азербайджан #армения #нагорный карабах

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