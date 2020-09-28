Ответственность банков за дополнительные услуги изменит сегмент кредиток

Ужесточение ответственности банков за навязывание дополнительных услуг при оформлении кредитной карты способно перестроить сегмент. Кредитки могут выйти из приоритета банков, заявил в беседе с "360" независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

Изменение закона вряд ли приведет к полному исчезновению сегмента кредитных карт, так как он представляет для банков огромную выгоду. Финансовые организации имеют большую прибыль благодаря этому. Однако, если поправки примут, изменится бизнес-модель этого сегмента, заявил эксперт.

Также кредитные карты перестанут быть такими прибыльными, так как оформление кредита не выйдет "довесить" за счет страхования, сообщил Шабанов. Глава думского комитета по рынку Анатолий Аксаков ранее получил письмо от Ассоциации банков России (АБР), где сообщается, что ужесточение ответственности за навязывание дополнительных услуг может привести к сложности выдачи кредиток.