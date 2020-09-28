Синоптики нашли объяснение аномально жаркому октябрю

Октябрь уже близко, однако погода в России продолжает оставаться аномальной теплой. Всю неделю жителей европейской части страны ожидает до +20 градусов. О таком прогнозе сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд телеканалу "360".

Погода в европейской части России в начале октября будут очень теплой. По словам Вильфанда, температура воздуха днем будет прогреваться до 18–20 градусов тепла, что превышает норму на 4–6 градусов. Синоптики обещают отсутствие осадков, но повышенную облачность в сравнении с предыдущей неделей.

Ночи при этом ожидаются прохладные — температура в темное время суток будет опускаться до +5...+6 градусов. Такие погодные аномалии этой осенью вызваны теплым сектором антициклона, в котором оказалась европейская часть России. Вильфанд рекомендовал населению наслаждаться теплой погодой, пока она продолжается.