Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:02   28 Сентября 2020
Общество

Синоптики нашли объяснение аномально жаркому октябрю

Синоптики нашли объяснение аномально жаркому октябрю

Октябрь уже близко, однако погода в России продолжает оставаться аномальной теплой. Всю неделю жителей европейской части страны ожидает до +20 градусов. О таком прогнозе сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд телеканалу "360".

Погода в европейской части России в начале октября будут очень теплой. По словам Вильфанда, температура воздуха днем будет прогреваться до 1820 градусов тепла, что превышает норму на 46 градусов. Синоптики обещают отсутствие осадков, но повышенную облачность в сравнении с предыдущей неделей.

Ночи при этом ожидаются прохладные — температура в темное время суток будет опускаться до +5...+6 градусов. Такие погодные аномалии этой осенью вызваны теплым сектором антициклона, в котором оказалась европейская часть России. Вильфанд рекомендовал населению наслаждаться теплой погодой, пока она продолжается.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#погода #прогноз #гидрометцентр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...