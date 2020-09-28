Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:54   28 Сентября 2020
Экономика

Депутат Госдумы положительно оценил новый план восстановления экономики

Депутат Госдумы положительно оценил новый план восстановления экономики

Обновленный план восстановления экономики РФ включает перевод в "цифру" взаимодействий с государством. Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с "360" отметил положительные стороны данной меры.

Нововведение упростит взаимодействие граждан и организаций с государством, что сделает процедуры контроля прозрачнее. Также этот пункт обновленного плана способен сократить издержки на осуществление контроля, заявил Аксаков.

В то же время реализация мер должна быть сквозной — новые предложения стоит состыковывать с теми, что уже введены в ряде экономических и предпринимательских сфер. Россиянам не придется больше ходить по кабинетам и собирать пакеты документов, благодаря переходу на "цифру", подчеркнул депутат.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#госдума #анатолий аксаков #цифровизация #восстановление экономики

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...