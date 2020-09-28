Депутат Госдумы положительно оценил новый план восстановления экономики

Обновленный план восстановления экономики РФ включает перевод в "цифру" взаимодействий с государством. Председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с "360" отметил положительные стороны данной меры.

Нововведение упростит взаимодействие граждан и организаций с государством, что сделает процедуры контроля прозрачнее. Также этот пункт обновленного плана способен сократить издержки на осуществление контроля, заявил Аксаков.

В то же время реализация мер должна быть сквозной — новые предложения стоит состыковывать с теми, что уже введены в ряде экономических и предпринимательских сфер. Россиянам не придется больше ходить по кабинетам и собирать пакеты документов, благодаря переходу на "цифру", подчеркнул депутат.