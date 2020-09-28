Юшков предложил два варианта перевода белорусского транзита в Усть-Лугу

Перенос поставок белорусских нефтепродуктов из Литвы в российский порт Усть-Луга станет самым оптимальным вариантом, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Однако сейчас организация полномасштабного транзита зависит от единственного условия, заметил он в интервью Sputnik Латвия.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что белорусские производители могут направить на перевалку из Литвы в российские порты от четырех до шести миллионов тонн нефтепродуктов. По словам министра, свободные российские портовые мощности способны принять такие объемы при условии достижения взаимовыгодных условий.

Белоруссия обладает двумя НПЗ, которые перерабатывают до 25 миллионов тонн российской нефти в год. Это сырье поступает в Белоруссию без экспортной пошлины, поэтому Минск зарабатывает на перепродаже демпинговой нефти.

Вероятно, политическое решение о переводе белорусского транзита из Литвы в Россию принято, теперь дело за проработкой технических моментов, говорит Юшков.

«Белоруссия может перекинуть на Россию четыре-шесть миллионов тонн нефтепродуктов железной дорогой или нефтепроводом. В пользу ж/д перевозок говорит упоминание Новаком сразу нескольких портов — Усть-Луги, Приморска и Петербурга, туда нефтепродукты можно доставить только по железной дороге», — отметил эксперт.

Второй вариант заключается в перепрофилировании одной из ниток недозагруженного нефтепровода «Дружба» под нефтепродукты, объяснил эксперт. Нитку можно вывести в российские порты. Кроме того, можно построить новый трубопровод для нефтепродуктов по наиболее оптимальному маршруту, а затем подвести его к Усть-Луге.

«Заводить нефтепродукты в Усть-Лугу - это самый оптимальный вариант», — считает Юшков.

Организация доставки нефтепродуктов трубопроводом возможна, если Белоруссия сможет гарантировать его загрузку на много лет вперед. Однако в нынешних условиях такой гарантии Минск предоставить не может.

«Сейчас Москва не дает Минску особых условий и компенсаций по налоговому маневру, и к 2024 году Беларусь будет покупать российскую нефть по мировым ценам. В таких условиях Белоруссия не сможет продавать весь объем своих нефтепродуктов, как он это делает сейчас, предоставляя скидку за счет их производства из дешевой нефти. Через пять лет стоимость белорусских нефтепродуктов станет такой же, как на европейских НПЗ», — предупреждает аналитик.

В таком случае транзит нефтепродуктов по российской территории сократится и сделанные в трубопроводы инвестиции не окупятся, констатировал Юшков.

«Россия теоретически могла бы распространить на белорусов определенные выплаты, предусмотренные для российских НПЗ в рамках налогового маневра. Но сейчас ситуация такова, что политическое решение о переводе транзита в РФ принято, но как конкретно это сделать - непонятно. До тех пор, пока неясно, что будет через два-три года, речь может идти только о железнодорожных поставках в российские порты, и объема в 4-6 миллионов тонн здесь не выйдет», — резюсировал аналитик.

Республики Балтии запретили въезд ряду официальных лиц Белоруссии включая президента Александр Лукашенко. Лидер страны в ответ заявил, что не будет бороться за то, чтобы его пустили в Прибалтику. Он пообещал решить проблему экономически, переориентируя транзит на Россию.

На минувшей неделе Лукашенко сообщил, что Белоруссия готова рассмотреть строительство морского терминала в Ленобласти.

Ранее Новак на встрече с коллегами из «Большой двадцатки» заявил, что глобальный спрос на топливо по итогам текущего года в среднем окажется на 10% ниже прошлогоднего уровня.