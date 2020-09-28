Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:45   28 Сентября 2020
Экономика

Турецкая лира оказалась на пороге исторического падения

Турецкая лира оказалась на пороге исторического падения

Курс турецкой лиры ожидает новый исторический минимум из-за падения в цене на фоне геополитических рисков, пишет РИА Новости.

Курс доллара вырос до 7,778 лиры за доллар по состоянию на 28 сентября, после показателя в 7,6607 лиры на закрытии предыдущих торгов. Ранее котировки турецкой валюты поднимались до 1,7871 лиры. В конце лета текущего года валюта уже обновила исторический минимум в 7,2712 лиры к доллару. С того момента турецкая валюта демонстрировала падение, которое усилилось в сентябре.

Ослабление лиры происходит на фоне обострения отношений Греции и Турции, а также по причине недавнего звонка турецкого президента Тайипа Эрдогана главе Азербайджана Ильхаму Алиеву, и гарантией поддержки последнему со стороны Анкары.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#турция #торги #лира

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...