Project Syndicate: есть три причины для резкого падения доллара в 2021 году

Падение американского доллара, которое началось уже сейчас, к концу 2021 года может составить рекордные 35%.

Об этом сообщает американское издание Project Syndicate, приводя мнение научного сотрудника Йельского университета, главного экономиста банка Morgan Stanley Asia Стивена Роуча.

К неизбежному и стремительному падению американской валюты, по слова Роуча приведет «взрывной рост дефицита федерального бюджета США в 2020 и 2021 годах, коллапс внутренних сбережений американцев, а также увеличение дефицита счета текущих операций». И все это, подчеркивает экономист, «произойдет почти с молниеносной скоростью»:

«Быстрое ухудшение макроэкономического дисбаланса в США, подъем евро и юаня как жизнеспособных альтернатив и конец той особой ауры американской исключительности, которая придавала доллару тефлоноподобную устойчивость на протяжении большей части периода после Второй мировой войны», — перечисляет Роуч последствия падения доллара.

Несмотря на то, что с мая по август текущего года REER (реальный эффективный обменный курс) доллара США уже снизился на рекордные 4,3%, американская валюта по-прежнему остается самой переоцененной валютой в мире, а это значит, что стремительное падение будет продолжаться и к концу следующего года составит 35%.

Сильное давление на доллар, по словам Роуча, оказывает дисбаланс внутренних сбережений американцев и дефицит текущих операций. Кроме того, давление на валюту оказывает стратегия Федерального резерва США, которая ориентирована на средний уровень инфляции и удержание базовой ставки в районе нуля.

«Этот новый уклон в сторону денежно-кредитной политики фактически закрывает важную возможность — корректировку процентных ставок в сторону повышения, которая давно сдерживает падение курса валют в большинстве стран. По умолчанию это оказывает еще большее давление на падающий доллар», — отмечает экономист.

В заключение своего материала Стивен Роуч подчеркивает, что тиски вокруг до сих пор переоцененного доллара сжимаются. Падение доллара, по его словам, только началось.

Напомним, в конце минувшей недели российская валюта просела по отношению к евро и доллару. На 25 сентября евро подорожал до 91,901 рубля, а доллар – до 78,17 рубля. При этом Минэкономразвития выступило с прогнозом, согласно которому на стыке 2020 и 2021 годов рубль укрепиться относительно доллара, а в будущем году доллар будет стоить в среднем 72,44 рубля.

В то же время аналитик банка Goldman Sachs Клеменса Графа озвучил оптимистичный прогноз. Согласно которому к 2022 году один доллар в России будет стоить 61 рубль.