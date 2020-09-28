В Сирии при поддержке правительства Асада запустили НПЗ "Банияс"

Основной этап ремонтных работ на НПЗ в Баниясе закончен, сообщает ФАН.

Банияс - прибрежный город в сирийской провинции Тартус. Именно здесь находится крупный нефтеперерабатывающий завод, который на протяжении двух недель восстанавливался под руководством правительства Башара Асада.

Работы по реконструкции НПЗ начались 15 сентября. Перед началом ремонтных работ в течение пяти дней специалисты охлаждали и промывали узлы завода, чтобы подготовить их к масштабным мероприятиям по восстановлению.

Как сообщает ФАН, теперь над заводом горит факел, что, по словам директора завода Бассаса Саламе, является знаком работы блока производства горючего.

В Сирии находятся два крупных НПЗ. Один расположен в Хомсе, второй - в Баниясе. Работа этих важнейших заводов обеспечит Сирию горючим и исключит в стране ситуацию топливного кризиса.