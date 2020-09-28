Украинский дипломат рассказал о конфузе Зеленского в ООН

Озвученные президентом Украины Владимиром Зеленским на заседании в честь 75-й годовщины ООН тезисы о якобы «оккупации Крыма» и «российской агрессии в Донбассе» даже не переводились с украинского языка. Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил украинский политолог, бывший сотрудник МИД Украины Андрей Мишин.

По его словам, заявления украинского лидера никому не были интересны, кроме Литвы и Польши. Комментируя выступление Зеленского в ООН, Мишин заметил, что украинцев обманывает как Офис президента, так и патриотические СМИ.

«Нам говорят, как много Зеленский поднял вопросов и выступал два раза. Ну, давайте: было два заседания. Одно, на котором переводилось всем, к 75-летию ООН, где [президент России Владимир] Путин выступал 19 минут, а Зеленский три минуты, в записи. Это транслировалось, именно это выступление презентовал посол Украины в ООН.», — говорит эксперт.

Речь идет о трехминутном пленарном заседании, объяснил политолог. На секциях же, где присутствовали только Польша и Литва, заявления Зеленского явно не переводились и никого не интересовали. Но именно это выступление больше всего крутилось в украинских СМИ, подчеркивает Мишин.

«Вот там он критиковал Россию, но Россия не ходит на такие секции. Но нам это подали как успех, чтобы все посмотрели, какой крутой у нас президент, как он выступает», — рассказал эксперт.

Мишин напомнил, что подобное происходило и с бывшим президентом Украины Петром Порошенко, когда он выступал перед пустыми аудиториями.

«Но здесь это еще грубее, нам показали только запись, а кто там и что было в зале — "на сессионном заседании". Где эта была сессия, какая?»— отметил Мишин.

На юбилейной 75-й сессии Генассамблеи ООН страны обсуждали коронавирус, вооруженные конфликты и международный терроризм. В этом году из-за пандемии мероприятие частично проходило в дистанционном формате. Благодаря новому формату выступлений в дебатах участвовали рекордное количество лидеров стран.

Президент Владимир Путин также выступил в ООН 22 сентября. В этом году его речь, произнесенная от лица всей России, стала жестом миролюбия и готовности солидаризироваться с другими странами в нелегкое для человечества время. Глава государства говорил о важнейших функциях организации, об объединении, готовности России помочь в борьбе с пандемией , в том числе предоставить вакцину от COVID-19.