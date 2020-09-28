Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:15   28 Сентября 2020
Общество

Совбез ООН может провести экстренное заседание по Нагорному Карабаху

Совбез ООН может провести экстренное заседание по Нагорному Карабаху

Совбез ООН может экстренно собраться для того, чтобы решить вопрос по ситуации в Карабахе, сообщает источник РИА Новости.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу урегулирования вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе может состояться во вторник, 29 сентября, говорится в источнике.

По полученным данным, предложение о проведении внепланового заседания Совбеза ООН поступило от Германии и ряда европейских государств.

Вооруженное столкновение между Арменией и Азербайджаном обострилось 27 сентября на территории Нагорного Карабаха, в течение долгого времени являющегося краеугольным камнем в отношении соседних стран. Противоборствующие стороны обвиняют друг друга в вооруженных нападениях и провокациях, мировая общественность призывает прекратить огонь и закончить конфликт.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#встреча #оон #азербайджан #армения #совещание #совбез оон #нагорный карабах #вооруженный конфликт

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...