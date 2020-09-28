Совбез ООН может провести экстренное заседание по Нагорному Карабаху

Совбез ООН может экстренно собраться для того, чтобы решить вопрос по ситуации в Карабахе, сообщает источник РИА Новости.

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по вопросу урегулирования вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе может состояться во вторник, 29 сентября, говорится в источнике.

По полученным данным, предложение о проведении внепланового заседания Совбеза ООН поступило от Германии и ряда европейских государств.

Вооруженное столкновение между Арменией и Азербайджаном обострилось 27 сентября на территории Нагорного Карабаха, в течение долгого времени являющегося краеугольным камнем в отношении соседних стран. Противоборствующие стороны обвиняют друг друга в вооруженных нападениях и провокациях, мировая общественность призывает прекратить огонь и закончить конфликт.